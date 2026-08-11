Tuzla'da Kanalizasyon Çalışmasında Göçük: İşçi Kurtarıldı
Tuzla Tepeören Mahallesi'nde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında bir işçi beline kadar toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, işçiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tuzla'da yaşanan göçükte kısmen toprak altında kalan yaralı işçi kurtarıldı.
Tepeören Mahallesi Gülsultan Sokak'taki kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Bu sırada işçilerden B.A. gövdesinin yarısına kadar toprak altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, bir kısmı toprak altında kalan işçiyi kurtardı.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA