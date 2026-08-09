Canik'teki cinayetin zanlısı tutuklandı
Samsun'un Canik ilçesinde 70 yaşındaki kağıt toplayıcısı Necmettin Uzun'u bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Trabzon'da yakalanan E.B. (59), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen zanlının, 8 Ağustos'ta yakalandığı bildirildi.
Samsun'un Canik ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Trabzon'da yakalanan şüpheli tutuklandı.
İlçede kağıt toplayıcılığıyla geçimini sağlayan Necmettin Uzun'un (70) evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan katil zanlısı E.B'nin (59) adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Katil zanlısı E.B, 8 Ağustos'ta Trabzon'da yakalanmıştı. Zanlının çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenilmişti.
Kaynak: AA