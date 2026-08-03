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Krasnodar'a İHA Saldırısı: 6 Ölü, 40 Yaralı

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ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Rusya'nın Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, bölgeye yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kondratyev, sosyal medya hesabından, Krasnodar bölgesine yönelik İHA saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Saldırının ardından bölgedeki Gelencik kentinin yakınlarında bulunan Arhipo-Osipovka köyündeki durumu değerlendiren Kondratyev, "Maalesef, yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Bunların üçü çocuk. Yaralı kişi sayısı da 40'a çıktı." ifadelerini kullandı.

Kondratyev, saldırının Kiev yönetimi tarafından düzenlendiğini ve "terör eylemi" olduğunu vurguladı.

Sosyal medyada yer alan kayıtlarda, Karadeniz kıyısında bulunan Arhipo-Osipovka köyü plajına yönelik saldırı anı görülüyor.

Kaynak: AA
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