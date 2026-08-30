Nepal'de sel felaketi: 794 ölü, 2500'den fazla kayıp

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 794'e yükseldiği bildirildi.

Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

BBC'nin haberine göre, Nepal polisi, selden etkilenen çeşitli bölgelerde şimdiye kadar toplam 794 cesede ulaşıldığını açıkladı.

Selden etkilenen bölgelerde arama ve kimlik tespit çalışmaları sürerken, aralarında 591 yabancı uyruklunun da bulunduğu 2 bin 500'ü aşkın kişiden halen haber alınamıyor.

Kurtarılan 38 kişiyi taşıyan otobüsün Nawalparasi bölgesinde kaza yapması sonucu 32 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralı 27 kişinin kaldırıldıkları hastanelerden taburcu edildiğini, 5'inin ise tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Nepal'de yetkililer, Bhotekoshi Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesinin ardından yeni seller meydana gelebileceği uyarısında bulunarak, selden etkilenen bölgelerde yaşayanlardan yüksek teyakkuz halinde olmalarını istedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Nepal'e 10 bine kadar haneye acil gıda yardımı dahil 3,6 milyon dolardan fazla insani yardım sağlayacağını duyurdu.

Nepal'deki sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde yaşamını yitirenlerin sayısının 16'ya yükseldiği bildirilmişti.

Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta sel meydana gelmiş, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar aldığı ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

Kaynak: AA