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Turgutlu'da makilik yangını kontrol altına alındı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan makilik yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. 20 hektar alanda etkili olan yangında zeytinlik ve ormanlık alan zarar gördü; soğutma çalışmaları sürüyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ergenekon ve Osmanlık mahalleleri arasında kalan makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı ile 4 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu, yangın kontrol altına alındı.

Yangının 20 hektarlık alanda etkili olduğu, makilik alanın yanı sıra zeytinlik ve ormanlık alanın da zarar gördüğü öğrenildi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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