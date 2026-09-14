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GÜNCELLEME - Libya'nın Misrata kentinde özel bir uçağın iniş sırasında pistten çıktığı bildirildi

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- LİBYA ULUSAL BİRLİK HÜKÜMETİNİN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Libya'nın Misrata kentindeki havaalanında özel bir uçağın iniş sırasında pistten çıktığı ve ardından alev aldığı belirtildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Misrata Uluslararası Havaalanında özel bir uçağın iniş yaparken pistten çıktığı ifade edildi.

Kaza nedeniyle uçakta yangın çıktığı ve uçak mürettebatının olaydan yara olmadan kurtulduğu kaydedildi.

İlgili makamların olaya müdahale etmek, yangını kontrol altına almak ve havaalanında uçuşların yeniden başlaması, seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Libya medyasında yer alan haberlerde, kaza nedeniyle Misrata Uluslararası Havaalanında uçuşların durdurulduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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