Park Yeri Tartışması Kanlı Bitti: Silahlı Saldırı ve Yangın

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde park yeri yüzünden tartıştığı komşusuna kızıp silahla ateş eden kişi, bir ev ve aracı ateşe verdi. Olayda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Güneşler köyünde araç park yeri nedeniyle S.T. ile komşusu D.A. arasında tartışma çıktı.

S.T. daha sonra tartıştığı komşusu D.A'nın evinin önüne gitti. Tabancayla eve ateş açan S.T. ardından D.A'nın evini ve evin önündeki bir aracı ateşe verdi.

Evden alevlerin yükseldiğini gören köy sakinlerinden Yakup Açıkgöz, yangında mahsur kalan çocuğa yardım etmek istediği sırada S.T. tabancayla Açıkgöz'e ateş etti. Açıkgöz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev ve T.Ö'ye ait araç kullanılamaz hale geldi.

S.T'nin tabancasından çıkan mermilerin isabet ettiği komşular E.F, M.A. ve H.A. yaralandı. Evi yanan D.A'nın ise vücudunda yanıklar oluştu.

Yaralılar tedavi için Çatalzeytin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan D.A. ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

S.T. jandarma ekiplerince olayda kullandığı silahla yakalandı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

"Elinde silah kimseyi yangın yerine yaklaştırmıyordu"

Güneşler köyü Muhtarı Mahir Açıkgöz, AA muhabirine, sabah saatlerinde meydana gelen yangını haber almasının ardından durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdiğini söyledi.

Olay yerine ulaştığında araç ve evin yandığını gördüğünü anlatan Açıkgöz, "Yakan kişi elinde silah kimseyi yangın yerine yaklaştırmıyordu. Bir tane çocuk yangından kurtulmak için yanmak üzereyken evin üzerine çıkıyor. O arada Yakup Açıkgöz arkadaşımız ve benim oğlum, çocuğu orada görünce onu kurtarmak için koşuyorlar. O şahıs silah kullanıyor. Benim oğlum da yaralandı. Yakup Açıkgöz hayatını kaybetti. Biz silah olduğu için müdahale yapamadık. Jandarma olay yerine çabuk intikal etti. Jandarma şahsı gözaltına aldı. Ama o esnada da Yakup Açıkgöz arkadaşımız hayatını kaybetmiş oldu. Böyle bir şey yaşamak istemezdik. Çok üzgünüz." diye konuştu.

Kaynak: AA