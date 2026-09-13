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GÜNCELLEME - Konya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Konya'nın Meram ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İnlice Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, jandarma ve Kızılay ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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