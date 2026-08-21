İstanbul'da turistlere yönelik yankesicilik operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul'da tramvay ve turistik bölgelerde yankesicilik yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Eyüpsultan'daki toplu taşıma araçlarında yabancı turistlere yönelik yankesicilik olayları gerçekleştirildiği belirlendi.

Ekiplerin çalışmasında, 3-6 kişilik gruplar halinde hareket eden şüphelilerin, toplu taşıma araçlarında sıkıştırma ve perdeleme yöntemlerini kullanarak 25 ayrı yankesicilik olayına karıştıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda, örgütün bir gün içerisinde mağdurlardan yaklaşık 400 bin lira suç geliri elde ettiği belirlendi.

Çalışmaların ardından şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla belirlenen 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 32 şüpheliden 20'si gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4'ünün tutuklu olduğu belirlenirken, 8'ini yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Soruşturmanın detayları

Soruşturma kapsamında 18 Mayıs tarihinden itibaren yürütülen projeli çalışmalar sonucunda çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüphelinin örgüt yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Elde edilen delil ve tespitlere göre şüphelilerin, tramvaylar, duraklar ile turist yoğunluğunun bulunduğu alanlarda ilçe ve durak elebaşılarının talimat ve gözetiminde görev dağılımı yaparak hareket ettikleri belirlendi.

Soruşturmada, örgüt içerisindeki elebaşları ile yardımcılarının hırsızlık eylemleri sırasında diğer şüphelileri yönlendirdiği, mağdurların tepki göstermesi durumunda örgüt üyelerine koruma sağladıkları ve polis ekiplerine teslim edilmelerini engellemek amacıyla şüphelileri olay yerinden uzaklaştırdıkları yönünde tespitlere ulaşıldı.

Bu şekilde yapılanmanın, başta Taksim Meydanı, Karaköy Tramvay Durağı, Dolmabahçe ve Kabataş bölgesi, Kabataş Deniz Otobüsü Durağı, Sirkeci ve Eminönü tramvay durakları ve yoğun yaya geçitleri olmak üzere süreklilik içerisinde ve görev paylaşımına dayalı olarak faaliyet yürüttüğü değerlendirildi.

Soruşturmada haklarında işlem yürütülen şüphelilerin isimleri şu şekilde:

"Örgüt elebaşları Yunus Gezer, Savaş Can, İsmail Balık, örgüt elebaşı yardımcıları Rami Hasan, Mahmut Bavuk, Emrah Arslanhan, Osman Balık, örgüt üyesi olduğu değerlendirilen şüpheliler Suphiye Hasan, Lemiz Şakir Muhammed, Leyla Süleyman, Selva Muhammed (tutuklu), Suzan Kadır, Nermin Hasan (tutuklu), Buşra Muhammed, Suad Al Hasan, Zahra Suleyman, Leyla Hasan (tutuklu), Suna Avcı, Selma Avcı, Zehra Avcı, Iman Elhasan, Aya Elhasan, Bedur Hasan, Rukiye Avcı, Dıma Alhasan, Nuh Elmuhammed (tutuklu), Esmahan El Abid El Meci, Besma Muhammed, Fadıl Hasan, adli süreçteki çocuklar Sajeda S, Gazel H. ve Rahaf H."

Soruşturma kapsamında 3'ü örgüt elebaşı, 4'ü örgüt elebaşı yardımcısı olmak üzere 32 şüphelinin örgütsel yapı içerisindeki konumları ve hırsızlık eylemleriyle bağlantılarının incelendiği öğrenildi.

Kaynak: AA