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GÜNCELLEME - Esenyurt'ta tırda çıkan yangın söndürüldü

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YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAY EKLENDİ

TEM Otoyolu Esenyurt mevkisinde inşaat malzemeleri taşıyan tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

TEM Otoyolu'nun Büyükçekmece istikametinde yabancı uyruklu E.P. (57) idaresindeki inşaat malzemeleri yüklü tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Büyüyen alevler yol kenarındaki otluk alana da sıçrarken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tırdaki ve otluk alandaki yangın söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken tır kullanılamaz hale geldi.

Bölgede kontrollü olarak sağlanan ulaşım, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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