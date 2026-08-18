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Erzurum'da Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı, Üç Şüpheli Yakalandı

Erzurum'da Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı, Üç Şüpheli Yakalandı
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Erzurum Olimpiyat Millet Bahçesi'nde çıkan bıçaklı kavgada H.Y.G. (21) boynundan ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheliler A.C.İ. (21), Ö.F.U. (24) ve A.P. (23), polisin düzenlediği operasyonla Kurtuluş Mahallesi'nde bir ikamette saklanırken yakalandı. Olay yerinde ayrıca bir pompalı tüfek bulundu. Yaralının durumunun ağır olduğu, şüphelilerin ve müştekinin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada bir genç ağır yaralandı.

Olimpiyat Millet Bahçesi'nde H.Y.G. (21) ile A.C.İ. (21), Ö.F.U. (24) ve A.P. (23) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda H.Y.G, bıçakla boynundan ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan H.Y.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay sonrası yaptıkları derinlemesine çalışmalarda A.C.İ, Ö.F.U. ve A.P'yi Kurtuluş Mahallesi'nde bir ikamette saklanırken yakaladı.

Ayrıca olay yeri çalışmalarında şüphelilerce kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfek bulundu.

Öte yandan çeşitli suçlardan müşteki H.Y.G'nin 13, şüphelilerden A.C.İ'nin 5, Ö.F.U'nun 8 ve A.P'nin de 3 kaydının olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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