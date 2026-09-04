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Çorum'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

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- Yangında yaklaşık 1500 dekar alan zarar gördü
YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE İTFAİYE ŞEFİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

??????? Çorum'un Bayat ilçesinde arazide çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü.

Barak ve Köpüklü köyleri arasında daha önce hasat yapılan arazide henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Bayat Belediyesi ve Bayat Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler ile jandarma sevk edildi.

Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için de önlem aldı.

Bayat Belediyesi İtfaiye Amiri Ali Şen, yangının yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldüğünü belirtti.

Şen, yangında yaklaşık 1500 dekar arazi ve ağaçlık alanın zarar gördüğünü kaydetti.

Kaynak: AA
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