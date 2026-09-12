GÜNCELLEME - Bursa'da motosiklet aydınlatma direğine çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YARALILARDAN BİRİNİN ÖLMESİ VE KİMLİK BİLGİLERİ EKLENDİ
Bursa'nın Mudanya ilçesinde motosikletin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Sercan Çetin (37) idaresindeki 16 BGC 918 plakalı motosiklet, Ömerbey Mahallesi Huzur Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklendi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sürücü ve yanındaki H.Ç, ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradan Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen yaralılardan Sercan Çetin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çetin'in Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalıştığı öğrenildi.