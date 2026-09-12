Haberler

GÜNCELLEME - Bursa'da motosiklet aydınlatma direğine çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Bursa'da motosiklet aydınlatma direğine çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
+34 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YARALILARDAN BİRİNİN ÖLMESİ VE KİMLİK BİLGİLERİ EKLENDİ

Bursa'nın Mudanya ilçesinde motosikletin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sercan Çetin (37) idaresindeki 16 BGC 918 plakalı motosiklet, Ömerbey Mahallesi Huzur Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sürücü ve yanındaki H.Ç, ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradan Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen yaralılardan Sercan Çetin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çetin'in Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: AA
'Şimşekler' suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 gözaltı

Özel harekattan 11 ilde operasyon! 10 şirkete el konuldu, 64 gözaltı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstifa edip geri dönmüştü! Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...

Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...
Erdoğan görüşmesi sonrası Mansur Yavaş anketi! Çıkan sonuç çok konuşulacak

Erdoğan görüşmesi sonrası Mansur Yavaş anketi! Çok konuşulacak sonuç
'Yapamazsın' dediler ama o kimseyi dinlemedi! Kadın oto tamir ustası 16 yıldır araç tamir ediyor

"Kadın başına yapamazsın" diyenler şimdi ona gidiyor!

Ve Oğuz Çetin'den istifadan vazgeçen İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama geldi

Ve Oğuz Çetin'den İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama
Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi

Cumhurbaşkanının “Kapımız açık” dediği belediye başkanı kararını verdi
Vanlı Kara Haydar'la evlenmeden önce bakın ne demiş: Para benim için önemli değil

Vanlı Kara Haydar'ın eşinin para sözleri ortaya çıktı
Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı

Utandıran görüntüler