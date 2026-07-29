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GÜNCELLEME - Balıkesir'in Edremit ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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EDREMİT KAYMAKAMLIĞI AÇIKLAMASI EKLEDİ

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Tekçam mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Edremit Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Antandros Kazı Alanı mevkisinde başlayan yangının rüzgarın da etkisiyle yerleşim bölgesine doğru ilerlediği anlatıldı.

Yangının yerleşim yerlerine tehdit oluşturması üzerine hızlı tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"210 ev ile yaklaşık 650 vatandaşımız güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Yangına havadan ve karadan müdahale aralıksız sürerken, bölgedeki güvenlik ve koordinasyonu sağlamak amacıyla asayiş, trafik, motorize, komando ve koruma timi ile JASAT ve istihbarat unsurlarından oluşan toplam 185 jandarma personeli ile sahada güvenlik önlemlerini yürütmektedir."

Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin karadan ve havadan söndürme çalışmalarına aktif destek verdiği belirtilen açıklamada, yangının çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı araştırmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA
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