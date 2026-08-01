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GÜNCELLEME - Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

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YANGINA MÜDAHALE EDEN EKİP SAYISI EKLENDİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Tepe Mahallesi'nde ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 3 helikopter, 2 uçak, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile çok sayıda teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale ediliyor.

Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA
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