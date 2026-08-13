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Antalya merkezli fuhuş operasyonunda 6 tutuklama

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ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Antalya merkezli 3 ildeki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, fuhşa aracılık eden kişilere yönelik çalışma başlattı.

Antalya, Muğla ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Antalya'da 6, İstanbul'dan bir ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Antalya'da adliyeye sevk edilen 6 zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul ve Bodrum'da gözaltına alınan 2 şüphelinin de yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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