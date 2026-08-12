Antalya'da orman yangını kontrol altında

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hurma Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin 2 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda itfaiye aracıyla havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yaklaşık 10 hektarlık alanın yandığı bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA