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Antalya'da orman yangını kontrol altında

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Konyaaltı Hurma Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hurma Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin 2 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda itfaiye aracıyla havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yaklaşık 10 hektarlık alanın yandığı bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
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