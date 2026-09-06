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Antalya Kepez'de orman yangını kontrol altında

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YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Antalya'nın Kepez ilçesinde orman yakınında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kızıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alanın yakınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 6 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 85 teknik personel ve yangın işçisi ile müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol alındı.

Kaynak: AA
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