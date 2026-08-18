Cemal Enginyurt'un Oğlu Gözaltında

Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt "halk sağlığını bozma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, belirtilen iki suç kapsamında Enginyurt ve birlikte hareket ettiği öne sürülen Mehmet Sedat Erge, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Polis ekipleri, şüpheli Enginyurt'u daha sonra İstanbul'da gözaltına aldı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Enginyurt, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Şüpheli Enginyurt'un savcılıktaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA