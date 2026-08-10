Adana'da eski eşine bıçaklı saldırı: Zanlı tutuklandı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 10 yıl önce boşandığı eski eşi Ayşe K'yi bıçakla yaralayan A.T., olaydan sonra kaçtığı Pozantı ilçesinde yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralı kadının hastanede tedavisi sürüyor.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde eski eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde 10 yıl önce boşandığı eşi Ayşe K'nin (52) Serinevler Mahallesi'ndeki ikametine giden A.T. (56) kadına bıçakla saldırdı.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Ayşe K, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olaydan sonra kaçan A.T, polis ekiplerince Pozantı ilçesinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.