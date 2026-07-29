GÜNCELLEME 6 - Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

Bayır Mahallesi'ndeki zirai alanda sabah saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak büyüyen yangını söndürmek için Muğla Valiliği koordinasyonundaki çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, müdahale çalışmalarının sahada en etkin şekilde yürütülmesi için tedbirlerin anlık olarak değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, yangınla mücadelede 5 uçak, 18 helikopter olmak üzere toplam 23 hava unsuru ile 93 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 24 su tankeri, 23 iş makinesi, 73 araç, 6 TOMA, 8 ambulans ve 835 personelin görev yaptığı kaydedildi.

Yangında 3'ü harabe durumda toplam 4 evin zarar gördüğü aktarılan açıklamada, Sarıyer Mahallesi ile Bayır, Orta Bayır ve Kırsecik mevkilerinde yer alan toplam 121 hanedeki 202 vatandaşın yanı sıra 20'si büyükbaş, 30'u küçükbaş 50 hayvanın güvenli bölgeye sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, tedbir amacıyla Seydikemer Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 45 hastanın gerekli tüm tıbbi önlemler alınarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne nakledildiği bilgisine yer verildi.

Öte yandan, yangın ve yoğun duman nedeniyle Antalya-Seydikemer kara yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

"Yangında 3'ü harabe 4 ev de zarar gördü"

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli ve Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ile yangın bölgesinde inceleme yaptı.

Akbıyık, gazetecilere, yangının çıkışının ardından ilgili tüm kurum ve kuruluşları bölgeye seferber ettiklerini belirtti.

Bölgede kuvvetli rüzgar, sıcak hava ve düşük nem nedeniyle alevlerin hızla yayıldığını anlatan Akbıyık, şunları söyledi:

"Afet müdahale planları çerçevesinde Muğla'da koordinasyon merkezimizi topladık. Sabah saatlerinden itibaren havadan ve karadan ciddi bir müdahale oluyor. Toplam 272 kara unsuru. 923 personelimizle de yangına müdahale ediyoruz. Bunların yanında UMKE araçlarımız gibi tüm kamu kurum kuruluşlarımız, devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş durumda. Maalesef yangın çok geniş bir alanda. Rüzgar sürekli yön değiştiriyor. Dolayısıyla 6 mahallemizde yaklaşık 300 haneyi 600'ün üzerinde vatandaşımızla tahliye ettik."

Akbıyık, yangının Seydikemer ilçesine çok yakın olduğunu, Seydikemer Devlet Hastanesi'ndeki 45 hastayı da Fethiye Devlet Hastanesi'ne naklettiklerini bildirdi.

Söndürme çalışmalarının yavaşlamaması için Fethiye-Antalya kara yolunun geçici olarak trafiğe kapatıldığını dile getiren Akbıyık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah'a şükür can kaybımız yok. Ancak tabi ki maalesef ormanda kaybettiğimiz birçok canımız var. Yangında 3'ü harabe 4 ev de zarar gördü. Seydikemer halkımıza, Muğla'mıza, ülkemize geçmiş olsun diyoruz. Allah beterinden korusun. Tüm Muğla'mız seferber. Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettim, yine ilgili bakanlarımıza da. Bölgedeki tüm imkanları seferber ederek kontrol altına almak istiyoruz. Maalesef Muğla'da bugün 5 orman yangını meydana geldi. Bazı yerlerde enerjisi bir miktar düştü ama diğer yerlerde havadan, karadan mücadelemiz devam ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Etkili olduğu alan ise tamamen kontrol altına alınınca belirlenecek."

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ise yangın neticesinde şu anda 6 mahallenin zarar gördüğünü kaydetti.

Tek tesellilerinin şu anda can kaybının yaşanmaması olduğunu belirten Akdenizli, "Çok çok üzgünüz. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Bu havada vatandaşlarımız dikkatli olmalılar." ifadelerini kullandı.

Yerleşim yerlerindeki hayvanlar tahliye edildi

Öte yandan yangından etkilenen mahallelerdeki küçük ve büyükbaş hayvanlar, güvenli bölgeye götürüldü.

Bölgede yangından etkilenen hayvanlar da ekipler tarafından müdahale edilerek, bölgeden uzaklaştırıldı.

Havanın kararması nedeniyle yangında söndürme çalışmaları karadan yürütülüyor.

Kaynak: AA