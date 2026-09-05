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Yunanistan'da F-4 Phantom düştü: 2 pilot öldü

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Yunanistan'ın Tanagra Hava Üssü'ndeki Athens Flying Week gösterisinde F-4 Phantom tipi savaş uçağı düştü; binbaşı ve yarbay rütbesindeki 2 pilot hayatını kaybetti. Kaza sonrası etkinlik durduruldu, Savunma Bakanı Dendias programını yarıda kesip Atina'ya döndü.

Yunanistan'ın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'nde düzenlenen Athens Flying Week 2026 hava gösterisi sırasında "Phantom" tipi savaş uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun öldüğü bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait 2 kişilik F-4 Phantom tipi uçağın, gösteri sırasında henüz belirlenemeyen nedenle iniş yapmasından kısa süre önce düştüğü belirtildi.

Kaza, yüzlerce kişinin gösteriyi yakından izlediği sırada meydana gelirken uçağın pist yakınında yeniden irtifa kazanmaya çalıştığı sırada düştüğüne ilişkin görseller sosyal medyadan paylaşıldı.

Uçaktaki bir binbaşı ve yarbayın öldüğü bildirildi.

Kazanın ardından bölgede yangın çıktığı, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin gönderildiği vurgulanan haberlerde, gösteriyi izleyen yüzlerce kişinin kaza sonrası alandan tahliye edilmeye başlandığı ve Athens Flying Week etkinliğine geçici olarak ara verildiği belirtildi.

Öte yandan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın da kaza nedeniyle Selanik Uluslararası Fuarı'ndaki programını yarıda keserek Atina'ya döndüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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