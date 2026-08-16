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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon kazası: 2 ölü, 6 yaralı

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Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkisinde kamyonun hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapatıldı, araçlar emniyet şeridinden kontrollü geçiş yaptı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonun hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Uskumruköy mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 06 ESG 182 plakalı nakliye kamyonu, kontrolden çıkarak 34 PRV 011 plakalı hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı.

Yaralılardan 3'ü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer yaralılar, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapatılırken araç geçişleri emniyet şeridinden kontrollü sağlandı.

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından Kuzey Marmara Otoyolu'nun Edirne istikametinde trafik akışı normale döndü.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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