İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: Şüpheli Etkisiz Hale Getirildi

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünce koordineli olarak yürütülen çalışmalarda, DEAŞ ile bağlantılı olduğu ve ülkede terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç'nin (21) yakalanmasına yönelik Sultanbeyli'de operasyon düzenlendiği belirtildi.

Şüphelinin görevli polislere ateş açması üzerine karşılık verildiği ifade edilen açıklamada, Berkan Ç'nin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bu sırada bir kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, konuyla ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, NSosyal hesabından operasyonla ilgili yaptığı paylaşımda, "Milletimizin huzuruna, devletimizin güvenliğine kasteden terör odaklarına karşı kararlılıkla mücadele eden Milli İstihbarat Teşkilatımızı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü yürekten tebrik ediyorum. Gece gündüz demeden, büyük bir cesaret ve fedakarlıkla görev yapan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

Patlayıcı yapımında kullanılabileceği değerlendirilen maddeler bulundu

Operasyonun ardından incelemelerini sürdüren ekipler, şüpheliyle bağlantılı olduğu değerlendirilen G.Ç'yi Tuzla'da yakaladı.

Zanlının evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 200 mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Etkisiz hale getirilen şüphelinin evindeki aramalarda ise patlayıcı yapımında kullanılabileceği değerlendirilen bazı maddeler bulundu.

Söz konusu maddelerle ilgili Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA