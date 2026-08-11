Gaziantep'te Tekstil Fabrikasında Yangın: 12 Saatte Söndürüldü
Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 12 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Vali Kemal Çeber olay yerinde incelemelerde bulunup bilgi aldı.
Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 12 saatlik müdahale sonucunda söndürüldü.
3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde incelemelerde bulunup, ilgililerden bilgi alan Vali Kemal Çeber, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Yangın, yaklaşık 12 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.
Kaynak: AA