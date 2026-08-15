Endonezya'da 7,7 Büyüklüğünde Deprem: 14 Ölü

Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Endonezya'nın Flores bölgesinin 68 kilometre kuzeybatısı olduğu bildirildi.

Açıklamada, 7,7 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremin ardından aynı bölgede 5,6 ile 6,1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedilirken, tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldı.

Jakarta Globe'un haberine göre, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, depremde ölenlerin sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.

Ölenlerden 6'sının Manggarai, 5'inin Doğu Manggarai ve 3'ünün Sikka'da olduğu belirtilen açıklamada, bu bölgelerde 2'si ağır olmak üzere toplam 13 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, 54 evin ağır, 9 evin orta ve 11 evin de hafif hasar aldığı, bazı kamu binalarının deprem sonrası kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Kaynak: AA