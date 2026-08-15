Haberler

Endonezya'da 7,7 Büyüklüğünde Deprem: 14 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya'nın Flores bölgesi açıklarında 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Artçı sarsıntılar ve tsunami uyarıları yapıldı. Depremde 14 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı, çok sayıda bina hasar gördü.

Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Endonezya'nın Flores bölgesinin 68 kilometre kuzeybatısı olduğu bildirildi.

Açıklamada, 7,7 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremin ardından aynı bölgede 5,6 ile 6,1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedilirken, tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldı.

Jakarta Globe'un haberine göre, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, depremde ölenlerin sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.

Ölenlerden 6'sının Manggarai, 5'inin Doğu Manggarai ve 3'ünün Sikka'da olduğu belirtilen açıklamada, bu bölgelerde 2'si ağır olmak üzere toplam 13 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, 54 evin ağır, 9 evin orta ve 11 evin de hafif hasar aldığı, bazı kamu binalarının deprem sonrası kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Kaynak: AA
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer yanıtı kafa karıştırdı

Transfer sorusuna verdiği yanıt kafa karıştırdı

Olur mu dersiniz? Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı

Olur mu dersiniz? Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı
Etiler'de olaylı yolculuk! Kadın turistler ücret vermemek için...

Etiler'de olaylı yolculuk! Kadın turistler ücret vermemek için...
Bakan Göktaş müjdeyi duyurdu: Evde bakım yardımına zam

Hak sahiplerine müjde: Zamlı ödemeler başladı
Kanye West'in dünyası Kazakistan'da söndü

Ünlü ismin dünyası Kazakistan'da söndü!
Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar

Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar
Ece Seçkin tüm konserlerini iptal etti! Hamile olduğu iddia edilmişti

Ünlü şarkıcıdan hayranlarını üzen haber