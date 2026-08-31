Haberler

Bayramiç'teki Orman Yangını Büyük Ölçüde Kontrol Altına Alındı

Bayramiç'teki Orman Yangını Büyük Ölçüde Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Yiğitler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yoğun müdahaleyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Vali Ömer Toraman, 9 uçak, 10 helikopter, 21 arazöz, 4 itfaiye, 4 dozer ve 196 personelin yangına müdahale ettiğini açıkladı. Ekipler, yangını tamamen söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yiğitler köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Yiğitler köyünde başlayan orman yangınına 9 uçak ve 10 helikopter ile havadan, 21 arazöz, 4 itfaiye, 4 dozer ve 196 personel ile karadan etkili bir şekilde müdahale edilmektedir." ifadesini kullandı.

Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını büyük ölçüde kontrol altına aldı.

Yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
Mekke Anlaşmasının İstanbul'daki ilk toplantısı sona erdi! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

İstanbul'da Netanyahu'nun uykularını kaçıracak zirve
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Girne'de alabora olan geminin yan yatma anı kamerada

Ölüm böyle gelmiş! Kahreden son anları kamerada
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler
4 maçta 0 çeken takımın taraftarından yönetime istifa çağrısı

4 maçta 0 çeken efsane takımın taraftarından yönetime istifa çağrısı
İran, ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper İHA'sını daha düşürdü

İran'dan Trump'a bir darbe daha! Hürmüz'de düşürdüler
Amedspor-Trabzonspor mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu

Fabinho ve Salah kararı! İşte 11'ler
Maltepe Sahili’nde pes dedirten görüntü: Sahil ortasında sırt tıraşı

Sahilde yaptıkları yok artık dedirtti: Onca insanın arasında...
Trump'ın hamlesi yetmedi! Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden nükleer resti

Korkulan oldu! Kararını ilan etti