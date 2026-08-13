Bilecik'te orman yangını kontrol altına alındı
Bilecik'in Bayırköy beldesi Taşçı mevkisinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangın, bir kereste fabrikasının talaş deposuna sıçradı ancak ekiplerin çabasıyla fabrikanın merkezine ulaşmadan söndürüldü. 4 helikopter, 16 arazöz, 7 su tankeri, 4 dozer, 10 ilk müdahale aracı ve 142 personelin katıldığı çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bilecik'te çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Bayırköy beldesi Taşçı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Bölgedeki bir kereste fabrikasının talaş deposuna sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle fabrikanın merkezine sıçramadan söndürüldü.
Ekiplerin, 4 helikopter, 16 arazöz, 7 su tankeri, 4 dozer, 10 ilk müdahale aracı ve 142 personelle müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.
Kaynak: AA