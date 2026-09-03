Haberler

Başakşehir'de İnşaat Göçüğü: 1 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başakşehir'de bir inşaat alanındaki istinat duvarı çalışması sırasında toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Başakşehir'de, inşaat alanındaki toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 işçiden 1'inin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Şamlar Mahallesi'nde bir inşaat alanındaki istinat duvarının yapım çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 işçinin toprak altında kaldığının tespit edilmesinin ardından ekipler çalışma başlattı.

Göçük altından yaralı olarak çıkarılan T.Y. (25) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda F.Y'nin (27) ise cansız bedenine ulaşıldı.

Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalbi tam iki kez durdu! Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti

Kalbi tam iki kez durdu! Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti
Trump'ın portresi ABD'yi ikiye böldü: Madeni 1 Dolar bastırdı, üstüne kendi yüzünü yaptırdı

Trump'ın portresi ABD'yi karıştırdı: Yaptığı şeye inanamayacaksınız
Danimarka'dan Rusya'ya ağır suçlama! Sabotaj hazırlığı yapıyorlar

Danimarka'dan Rusya'ya ağır suçlama! Sabotaj hazırlığı yapıyorlar
Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı

Motosikletle gelip ateş açtılar! Kerkük'te kanlı saldırı
Silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı: Polisler karşılarında sokak köpeğini vurulmuş halde buldu

Polisler gördükleri manzara karşısında hayrete düştü
Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş

Fener yönetimine olay hareket!
Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı

Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı