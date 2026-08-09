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Gazipaşa'da orman yangını kontrol altında

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YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Zeytinada Mahallesi'ndeki ormanlık ve makilik alanda gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, zeytinlik ve muz bahçesine de sıçradı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaynak: AA
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