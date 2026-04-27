Gümüşören Barajı'nda eski yerleşim yerleri yeniden sular altında kaldı

Kayseri'nin Develi ilçesindeki Gümüşören Barajı'nda geçen yıl kuraklık nedeniyle gün yüzüne çıkan eski 4 yerleşim yeri, yağışların ardından doluluğun yüzde 80'e ulaşmasıyla tekrardan su altında kaldı.

Sulama amaçlı 2015'te hizmete açılan ve Develi ovasındaki 57 bin hektarlık tarım alanının su ihtiyacını karşılayan baraj, elektrik üretiminin yanı sıra balıkçılıkta da yöre halkına ekonomik katkı sağlıyor.

Aşırı kuraklık ve bilinçsiz su tüketimi nedeniyle geçen yıl yüzde 27 doluluğa kadar gerileyen barajda gün yüzüne çıkan eski Yenice ve Çukuryurt köyleri ile Beşkardeşler ve Menengi mezraları, bu yıl artan yağışlarla doluluk oranının yaklaşık yüzde 80'e ulaşmasıyla yeniden su altında kaldı.

Bölge sakinlerinin, geçen yıl ekim ayının başında suların çekilmesiyle ilk defa sokaklarında yürüyüp, yakından görebildiği eski yerleşim yerlerindeki okul, cami ve evler, seviyenin yükselmesiyle yeniden suya gömüldü.

"Geçen sene son 50 yılın en büyük kuraklık dönemini yaşadık"

Gümüşören Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) İşletme Müdürü Cemalettin Yıldız, AA muhabirine, barajdaki doluluk oranının geçen yıla göre şu an gayet iyi seviyede olduğunu söyledi.

Barajdaki doluluk oranının önemli olduğunu vurgulayan Yıldız, şöyle konuştu:

"Gümüşören Barajı,186 milyon metreküplük bir su hacmine sahiptir. Bu, genelde sulama amaçlı yapılmış bir baraj. Aynı zamanda enerji olarak da burada saldığımız bütün suyu kullanıyoruz. Yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı zaman burada maksimum 1297 kodda su biriktirebiliyoruz. Şu anda yüzde 79-80'i dolu. Doluluk oranı yaklaşık 6-7 yıldır hiç bu seviyelere ulaşmadı. Bu sene yağmur ve kar yağışları iyi geçti. Doluluk oranının haziran ayına kadar yüzde 100 olacağına eminiz. Şu an burada 150 milyon metreküplük bir suyumuz var. Bu verimi hiç beklemiyorduk. Geçen sene son 50 yılın en büyük kuraklık dönemini yaşadık. Su yoktu. Bu sene yer altı suları hala akıyor ve devam ediyor. Yer altı suları doldu. İşte kar ve yağmurun etkisi böyle güzel bir durum oluşturdu. Yüzde 100 doluluk oranını biz haziran ayında bekliyorduk ama daha erken, mayısın ortalarında sahip olabiliriz."

Yıldız, yağışlardan barajların da olumlu etkilendiğini belirterek, "Su olmadığı zaman baraj da istediğimiz seviyede çalışmaz. 6 ay önce yüze 22-27 arasında doluluk oranına inmiştik. O zaman da çok düşük, sadece can suyu vererek çalışabildik. O da hem bize hem enerji üretimine zarar. Şu an gayet iyi. Yani ful çalışıyoruz." dedi.

"Su, yaklaşık bir kilometre yükseldi"

Yenice Mahallesi sakinlerinden Hasan Öztürk de geçen yıl sokaklarında gezdikleri eski köylerinin şimdi yeniden sular altında kaldığını dile getirdi.

Yağışların bu yıl bereketli geçtiğini anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Barajdaki su, şu anki seviyesine erken ulaştı. Bu yıl yüzde 100'lük seviyeye ulaşır diye düşünüyoruz. Daha önce sadece bir kez bu seviyeye ulaştı. Baraj, bundan 5-6 ay önce çok çekilmişti, su azalmıştı. Eski köyümüzün içinde arabayla geziyorduk ama şimdi onlardan eser kalmadı. Okulumuz yıkılmadı, sadece çatıları ve bacaları gözüküyor. Caminin yarısına kadar su çıktı. Bu sene yağış çok oldu. Su, yaklaşık bir kilometre yükseldi. Haziran ayına kadar, tarımsal sulama başlayana kadar yükselmeye devam eder. Köyümüz şimdi tamamen sular altında. Yağış hepimiz için iyi."

Kerim Çalışkan ise hatıraları olsa da eski köylerinin bu yıl yeniden sular altında kalmasına sevindiklerini dile getirerek, "Bundan 5-6 ay önce buralarda, eski mahallemizin yollarında kuraklık nedeniyle gezebiliyorduk. Kış güzel geçti ve su seviyesi yükseldi. Şimdi tekrardan sular altında kaldı." ifadesini kullandı.