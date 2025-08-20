Gümüşhane Valisi Aydın Baruş'un Babası Hayri Baruş Toprağa Verildi
Gümüşhane Valisi Aydın Baruş'un 79 yaşında vefat eden babası Hayri Baruş, Edirne'nin Keramettin köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi. Törene çok sayıda önemli isim katıldı.
Gümüşhane Valisi Aydın Baruş'un dün vefat eden babası Hayri Baruş (79), Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Keramettin köyünde toprağa verildi.
Hayri Baruş için köy mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.
Baruş'un cenazesi öğle vakti Edirne Müftüsü Ercan Aksu'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.
Cenazeye, Edirne Valisi Yunus Sezer, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Nevşehir Valisi Ali Fidan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.