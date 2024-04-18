Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki ve üyelerle bir araya geldi
Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki ve üyelerle bir araya gelerek yeni görevlerinde başarı diledi. Vali Tanrısever, Gümüşhane'nin gelişimine katkı sağlamak için yapılacak hamlelerin önemine vurgu yaptı.
Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki ve üyelerle bir araya geldi.
Vali Tanrısever, makamında kabul ettiği Balki ve beraberindekilere yeni görevlerinde başarı diledi.
İl Genel Meclislerinin önemine işaret eden Tanrısever, yapılacak hamlelerin önceliğinin Gümüşhane'nin gelişimine katkı sağlamak olduğunu belirtti.