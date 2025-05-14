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Gümüşhane Üniversitesinde Mezuniyet Töreni

Gümüşhane Üniversitesinde Mezuniyet Töreni
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Gümüşhane Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde Rektör Prof. Dr. Oktay Yıldız, öğrencilere adalet ve insanlık konularında önemli mesajlar verdi. Sevgi Matur ise zulme karşı duyarlılık çağrısında bulundu.

Gümüşhane Üniversitesinde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Dr. Mustafa Çalık Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, vicdan sahibi bilim insanları olarak her platformda adaleti savunmaya, zalimin karşısında, mazlumun yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Prof. Dr. Yıldız, dünyanın farklı noktalarında kutlamalar yapılırken Gazze'de çocukların bombalarla uyandığını ifade ederek, "Filistin halkı açlıkla, zulümle ve yoklukla baş etmeye çalışıyor." dedi.

Öğrencilerin ülkenin yarınını inşa edeceklerini ifade eden Yıldız, şöyle devam etti:

"Hangi alanda çalışırsanız çalışın, sorumluluğunuz büyük. Doğruyu aramaktan, hakikatin izini sürmekten ve ahlaki duruşunuzdan asla vazgeçmeyin. Çünkü Türkiye'nin size ihtiyacı var. Çünkü insanlığın size ihtiyacı var. Sizden önceki kuşaklar, bu ülkenin bağımsızlığı için savaştı. Şimdi sıra sizde. Bu ülkenin fikri bağımsızlığını sağlamak, bilimin, teknolojinin ve değerlerimizin izinde ilerlemek sizlerin görevidir."

Üniversite eğitimini lisans düzeyinde birincilikle tamamlayan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Sevgi Matur ise, "Filistin'de, Doğu Türkistan'da ve İslam coğrafyasında pek çok yaşanan zulme karşı, bulunduğumuz her ortamda her platformda, her unvanda daha gür bir sesle konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Zulme karşı duyarsız kalmak, insanlık dışı uygulamaları normalleştirmek anlamına gelir." diye konuştu.

Mezuniyet programında eski AK Parti Gümüşhane Milletvekili Prof. Dr. Yahya Doğan, 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminin son dersini veren konuşmayı gerçekleştirdi.

Diplomalarını alan gençler, kep atarak mezuniyetlerini kutladı.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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