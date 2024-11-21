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Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinden Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesine ziyaret

Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinden Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesine ziyaret
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Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri, Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti.

Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri, Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti.

Öğrenciler ile Gümüşhane Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Halit Zarbun Kız Öğrenci Yurdu ve Gümüşhane Gençlik Merkezi personeli, görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye dönerken 16 Haziran 2017'de Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen Yılmaz'ın, Torul ilçesindeki babaevine ziyaret gerçekleştirdi.

Şehidin babası Hamit ve annesi Gülay Yılmaz ile bir süre sohbet eden öğrenciler ve personel, şehidin portresini de Yılmaz çiftine hediye etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kendilerini unutmayan misafirlerine teşekkür eden Hamit Yılmaz, "Öğrencilerin vatana ve millete hayırlı birer evlat olarak yetişeceğinden eminim. İnşallah gözümüz arkada kalmayacak. İlelebet bu vatana faydalı, bayrağımızın dalgalanabilmesi için böyle güzel evlatlarımız olacak ve olmaya da devam edecek." dedi.

Yılmaz, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de kutladı.

Öğrencilerden Sümeyra Atıcı ise Yılmaz ailesinin acısına ortak olmak istediklerini dile getirerek, şehit öğretmene Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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