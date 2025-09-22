Gümüşhane Üniversitesi'nde Yeni Akademik Yıl Coşkuyla Başladı

Gümüşhane Üniversitesi'nde çiçeklerle karşılanan öğrencilere pestil ve köme ikram edildi.

Rektörlük binası önünde yeni akademik yıl dolayısıyla düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Prof. Dr. Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Handan Çam ve beraberindeki akademisyenler, kampüsteki üniversite öğrencilerini çiçeklerle karşılayıp, yöresel ürünlerden pestil ve köme ikramında bulundular

Yıldız, AA muhabirine, yeni akademik yılın akademisyenler, idari personel ve öğrencilere başarı getirmesi temennisinde bulunduğunu söyledi.

Öğrencileri çiçeklerle karşıladıklarına değinen Yıldız, "Akademisyenlerimize, öğrencilerimizi emanet ettik. Onları burada güzel birer birey olarak, vatana millete hayırlı, kendi mesleklerini iyi bir şekilde öğrenmenin yanında insani erdemlerle donatılmış birer birey olarak yetişmeleri içinde akademisyenlere emanet ettik. Üniversite yerleşkemizdeki öğrencilerimiz ile bir araya geldik." diye konuştu.