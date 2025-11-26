Gümüşhane Üniversitesi'nde Silahlı Rehin Alma Olayı

GÜMÜŞHANE Üniversitesi'nde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen memur H.T., Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli kadın memur D.B.'yi tabancayla rehin aldı. Araç ve yaya girişine kapatılan bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, ekipler silahlı şüpheliyi ikna etmeye çalışıyor.

Olay, öğle saatlerinde Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; psikolojik sorunları bulunan ve daha önce uzman çavuşluk görevinden ayrılıp, üniversite bünyesinde memur olarak görev alan H.T., Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ne geldiği tabancayla bilinmeyen nedenle ateş etti. Şüpheli H.T. daha sonra aynı üniversitede görevli kadın memur D.B.'yi silahla rehin aldı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve Özel Hareket polisi sevk edildi. Araç ve yaya girişine kapatılan üniversitede fakülte çevresi boşaltılarak, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. Ekipler, müzakere ettiği şüpheliyi ikna etmeye çalışıyor.