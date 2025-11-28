Haberler

Gümüşhane Üniversitesi'nde Savaşan Öğrenciler Sessiz Yürüyüş Düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane Üniversitesi'nde yaşanan silahlı rehin alma olayının ardından öğrenciler, kampüs içinde düzenledikleri sessiz yürüyüşle şiddeti protesto etti ve güvenli bir eğitim ortamı talep etti.

GÜMÜŞHANE Üniversitesi'nde yaşanan silahla rehin alma olayının ardından üniversite öğrencileri, kampüs içerisinde sessiz yürüyüş düzenledi.

Olay, 26 Kasım'da üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen ve daha önce uzman çavuşluk görevinden ayrılıp üniversitede sivil memur olarak çalışmaya başlayan H.T., tabancayla fakülte binasına gelerek havaya ateş etti. Ardından aynı üniversitede görev yapan kadın memur D.B.'yi silahla rehin aldı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yaklaşık 4 saat süren müzakerenin ardından H.T.'yi ikna ederek teslim aldı. Olayın ardından bir araya gelen öğrenciler, kampüs içerisinde gerçekleştirdikleri sessiz yürüyüşle yaşananlara tepki gösterdi.

'ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNÜ REDDEDİYORUZ'

Öğrencilerden Yasin Efe Dündar, şiddettin her türlüsünü reddettiklerini ifade ederek, "Bizler, özellikle bu fakültede geleceği inşa edecek mühendis adayları olarak şunu net bir şekilde söylüyoruz; şiddetin kime yapıldığının, mağdurun kadın veya erkek olmasının bir önemi yok. Biz, şiddetin her türlüsünü reddediyoruz. Bugünkü yürüyüşümüz, yalnızca yaşanan bu trajik olaya tepki değil; aynı zamanda barışçıl, huzurlu ve güvenli bir üniversite ortamı talebidir. Hepimiz, eğitim göreceğimiz ortamın huzurlu, güvenli ve saygılı olmasını istiyoruz" dedi.

'GÜVENLİ BİR EĞİTİM ORTAMI İSTİYORUZ'

Yeliz Özalp ise sessiz yürüyüşün anlamına dikkat çekerek, "Turizm Fakültesi önünden buraya kadar attığımız her sessiz adım, kampüsümüzde yaşanan şiddete karşı onurlu bir duruşun simgesiydi. Bugün burada sergilediğimiz bu birliktelik; korkuya teslim olmadığımızın ve üniversitemizde güvenli bir eğitim ortamı talep ettiğimizin en net ifadesidir. Şiddete maruz kalan personelimizin yaşadığı travmayı paylaşıyor, kendisine en içten geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bugün burada sergilediğimiz bu birliktelik; korkuya teslim olmadığımızın ve üniversitemizde güvenli bir eğitim ortamı talep ettiğimizin en net ifadesidir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Selda FIRAT/GÜMÜŞHANE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kocaeli açıklarında Kairos isimli tankerde patlama

İlk iddia korkunç! Kocaeli açıklarında tankerde şiddetli patlama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı

Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı
Skandal karar! Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi

Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi
Söylemezsem Olmaz'da kriz! Lerzan Mutlu ani bir kararla programı bıraktı

Canlı yayında büyük kriz! "Bana göre değil" deyip programı bıraktı
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı

Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı
Arkadaşını öldürdü, sevgilisini yaralayıp 21 gün cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Sevgilisine yaralı halde 21 gün tecavüz eden sanığa istenen ceza
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza

Çiğköfteciye bu rezilliğinin bedeli ağır oldu
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada 1700 yıl sonra ayin yaptı

İznik'te tarihi ayin! Yüzlerce yıl sonra ilk kez birlikte dua ettiler
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
KADEM'in lansmanına katılan Sinem Kobal'ın tavırları olay oldu

Sinem Kobal fena yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.