Gümüşhane Üniversitesi'nde Savaşan Öğrenciler Sessiz Yürüyüş Düzenledi

GÜMÜŞHANE Üniversitesi'nde yaşanan silahla rehin alma olayının ardından üniversite öğrencileri, kampüs içerisinde sessiz yürüyüş düzenledi.

Olay, 26 Kasım'da üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen ve daha önce uzman çavuşluk görevinden ayrılıp üniversitede sivil memur olarak çalışmaya başlayan H.T., tabancayla fakülte binasına gelerek havaya ateş etti. Ardından aynı üniversitede görev yapan kadın memur D.B.'yi silahla rehin aldı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yaklaşık 4 saat süren müzakerenin ardından H.T.'yi ikna ederek teslim aldı. Olayın ardından bir araya gelen öğrenciler, kampüs içerisinde gerçekleştirdikleri sessiz yürüyüşle yaşananlara tepki gösterdi.

'ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNÜ REDDEDİYORUZ'

Öğrencilerden Yasin Efe Dündar, şiddettin her türlüsünü reddettiklerini ifade ederek, "Bizler, özellikle bu fakültede geleceği inşa edecek mühendis adayları olarak şunu net bir şekilde söylüyoruz; şiddetin kime yapıldığının, mağdurun kadın veya erkek olmasının bir önemi yok. Biz, şiddetin her türlüsünü reddediyoruz. Bugünkü yürüyüşümüz, yalnızca yaşanan bu trajik olaya tepki değil; aynı zamanda barışçıl, huzurlu ve güvenli bir üniversite ortamı talebidir. Hepimiz, eğitim göreceğimiz ortamın huzurlu, güvenli ve saygılı olmasını istiyoruz" dedi.

'GÜVENLİ BİR EĞİTİM ORTAMI İSTİYORUZ'

Yeliz Özalp ise sessiz yürüyüşün anlamına dikkat çekerek, "Turizm Fakültesi önünden buraya kadar attığımız her sessiz adım, kampüsümüzde yaşanan şiddete karşı onurlu bir duruşun simgesiydi. Bugün burada sergilediğimiz bu birliktelik; korkuya teslim olmadığımızın ve üniversitemizde güvenli bir eğitim ortamı talep ettiğimizin en net ifadesidir. Şiddete maruz kalan personelimizin yaşadığı travmayı paylaşıyor, kendisine en içten geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bugün burada sergilediğimiz bu birliktelik; korkuya teslim olmadığımızın ve üniversitemizde güvenli bir eğitim ortamı talep ettiğimizin en net ifadesidir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Selda FIRAT/GÜMÜŞHANE,