Gümüşhane Üniversitesi'nde Rehin Alma Olayı: Zanlı Tutuklandı
Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde mesai arkadaşını silahla rehin alan H.T, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Zanlı, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve silahla tehdit' suçlarından hakim karşısına çıkarıldı.
Gümüşhane Üniversitesi'nde mesai arkadaşını silahla rehin alan kişi tutuklandı.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde dün D.B'yi silahla rehin alan ve yaklaşık 4 saat süren ikna çalışmalarının ardından serbest bırakan H.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolü yapılan H.T, Gümüşhane Adliyesi'ne sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve silahla tehdit" suçlarından tutuklandı.
Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel