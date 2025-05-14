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Gümüşhane Üniversitesi'nde Kültür Şenliği Düzenlendi

Gümüşhane Üniversitesi'nde Kültür Şenliği Düzenlendi
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Gümüşhane Üniversitesi'nde Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Kültür Şenliği'nde öğrenciler, kültürel kimliklerini sergileyerek yöresel kıyafetleriyle yemeklerini sundu. Rektör Prof. Dr. Oktay Yıldız, etkinliğin kültürel değişim ve entelektüel gelişim açısından önemini vurguladı.

Gümüşhane Üniversitesi'nde Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünce 'Kültür Şenliği' düzenlendi.

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan öğrenciler, yöresel kıyafetleriyle kültürlerine özgü yemekleri sundu.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, 2024-2025 akademik yılı mezuniyetinin coşkuyla yaşandığını söyledi.

Öğrencilerin kültürlerini tanıtmalarının önemine değinen Prof. Dr. Yıldız, "Bir üniversitenin yerelde, ülkemizin en ücra köşesine varınca kadar, nasıl kültürel bir değişim ve nasıl entelektüel bir gelişim yaptığının en güzel örneklerden birini yaşıyoruz." dedi.

Yıldız, uluslararası öğrencilerin Gümüşhane'yi benimseyip, içselleştirilen bir kültürel buluşmaya ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Türkiye'nin güzel kadim bir devlet olduğunu vurgulayan Yıldız, "Biz kültürümüzü, coğrafyamızı, dilimizi başka ülkelere yayacaksak, bizim için en güzel elçiler, üniversitelerimizde misafir ettiğimiz öğrencilerimizdir." ifadesini kullandı.

Tunuslu öğrenci Hanine Ben Torkıa ise etkinlikte farklı yemekler tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, " Çok güzel kıyafetli arkadaşlar var, çok eğlenceli. " dedi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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