Gümüşhane Üniversitesi'nde Çocuk Üniversitesi Yaz Atölyeleri Sona Erdi

Gümüşhane Üniversitesince bu yıl ilk kez düzenlenen Çocuk Üniversitesi yaz atölyeleri etkinlikleri sona erdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, farklı yaş gruplarından 22 çocuğun katıldığı eğitim sürecinde atölyelerde teorik ve uygulamalı eğitimler yapıldığı ifade edildi.

Kongre Merkezi Karaca Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, Gümüşhane Üniversitesi'ni halka ve topluma açmak gibi bir hayalleri olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Yıldız, çocukların hayallerine dokunarak gelecekte çok daha başarılı olabileceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz çocuklarımızın üniversite sıralarını tatması için 18 yaşını beklemeyelim dedik. Çocuklarımızın bu yaşta ilgileri hangi yönde, sosyal bilimci mi olmak istiyorlar, fen bilimci mi olmak istiyorlar, hangi yönde heves salmışlarsa kendilerini bu yönde geliştirsinler. Bu amaç doğrultusunda da Çocuk Üniversitesini kurmaya karar verdik. Gümüşhane Üniversitesi olarak bizler, yalnızca üniversite öğrencilerimize değil, toplumun tüm kesimlerine yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürüyoruz."

Konuşmaların ardından etkinliklere katılan çocuklara sertifikaları verildi.