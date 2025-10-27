Gümüşhane'nin Tarihi Mahallesi Sonbahar Güzellikleriyle Büyülüyor

Gümüşhane'nin tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor.

Köprü, han, cami ve kilise gibi çok sayıda tarihi yapının yer aldığı mahalledeki ağaçlar, mevsimin renkleriyle bütünleşerek ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor.

Üçüncü derece kentsel ve doğal sit alanı olan Süleymaniye Mahallesi, "güz" renkleriyle birleşerek bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.