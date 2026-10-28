Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gümüşhane Mescitli'de otomobil bariyere çarptı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhane Mescitli'de otomobil bariyere çarptı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane merkeze bağlı Mescitli mevkisinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi; yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gümüşhane'de otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

H.B. (56) idaresindeki 28 AAD 831 plakalı otomobil, merkeze bağlı Mescitli mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçtaki yolculardan G.D. (51) hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ve otomobildeki V.B. (23), H.K. (30) ve Y.E.B. (3) Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
İsrail'de şaşırtan görüntüler! Kaybeden cephede kutlama var

İsrail'de şaşırtan görüntüler! Kaybeden cephede kutlama var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül

19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül
Yardım teklifini 'Acemi değiliz' diyerek reddetti, 2 dakika sonra kaza yaptı! O anlar kask kamerasında

"Acemi değiliz" dedi, 2 dakika sonra kendini asfaltta buldu
İsmail Kartal'ın yerine favori aday Montella! Ancak büyük bir engel var

Bunu tahmin edemezdi! Montella'ya hayatının şoku
İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör

İlk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açtığı teknik direktör

Yargıtay'dan ev sahiplerini üzecek karar! Tüm masrafları onlar ödeyecek

Yargıtay'dan ev sahiplerini üzecek karar! Tüm masrafları ödeyecekler
Karamürsel'de 7 katlı apartmanın kolon ve kirişlerinden ses geldi! 33 kişi tahliye edildi

Kolonlardan gelen sesler korkuttu! 33 kişi evini terk etti
Alina Boz'un annesi Olga Boz'dan yıkım tepkisi! Oturduğu bina zarar gördü

Genç oyuncunun annesinin korku dolu anları! İsyan etti