Gümüşhane Mescitli'de otomobil bariyere çarptı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Gümüşhane Mescitli'de otomobil bariyere çarptı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhane merkeze bağlı Mescitli mevkisinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi; yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gümüşhane'de otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
H.B. (56) idaresindeki 28 AAD 831 plakalı otomobil, merkeze bağlı Mescitli mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçtaki yolculardan G.D. (51) hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ve otomobildeki V.B. (23), H.K. (30) ve Y.E.B. (3) Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA