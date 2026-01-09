Haberler

Gümüşhane İl Jandarma Komutanı Sarıdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Gümüşhane İl Jandarma Komutanı Sarıdoğan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Gümüşhane İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli fotoğrafları değerlendirerek oy kullandı. Sarıdoğan, özellikle savaşın ortasında habercilik yapan foto muhabirlerinin zorluklarına dikkat çekti.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sarıdoğan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Sarıdoğan, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi", "Haber" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Tatbikattan" fotoğraflarına oy veren Sarıdoğan, "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in "Hareket zamanı", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" karelerini tercih etti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarını tebrik eden Sarıdoğan, fotoğrafların her birinin çok değerli olduğunu söyledi.

Sarıdoğan, fotoğraflardaki ayrıntılara dikkat ettiğini dile getirerek, "Çok farklı alanlarda, farklı yerlerde, savaşın tam ortasında habercilik görevini yapmak adına hayatlarını riske atarak fotoğraflar çekmişler. Fotoğrafları değerlendirirken yaşanmışlıklarda arkadaşlarımızın tespit etmiş olduğu zorlukların yansımalarına çok dikkat ettim." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
