Gümüşhane-Giresun Kara Yolu Heyelan Sonrası Kontrollü Olarak Açıldı

Heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapanan Gümüşhane- Giresun kara yolu kontrollü olarak açıldı.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, beraberinde AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Torul Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan, Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu ve Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat ile heyelanın olduğu bölgeyi ziyaret ederek, Karayolları Şube Şefi Osman Sarıgün'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Baruş, yaptığı açıklamada, 22 Nisan'da Gümüşhane-Giresun kara yolunun heyelan nedeniyle çift yönlü trafiğe kapandığını hatırlattı.

Heyelanın Torul-Kürtün kara yolunun 20. kilometresi Karaçukur mevkisinde meydana geldiğini belirten Baruş, şöyle konuştu:

"Dağda taş parçalanmasıyla meydana gelen heyelan sonucu yolda ciddi bir birikim oluşmuştu. Bu birikimi karayolları ekiplerimiz belli bir süre bekletti. Çünkü yukarıdan serbest malzeme gelişi vardı. Karayollarımızın dağcı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, serbest malzemeler olduğunun farkına varılınca onların indirilme çalışmaları sürdü. Yaklaşık 10 gündür yolun kapalı olmasının sebebi buydu."

Baruş, karayolları ekiplerince tehlikeli alanlarda çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayarak, "Tehlike taşıyan malzemelerin acil indirilmesi çalışması devam etti. Onlar neticelenince şu anda yolun bozulan kesimlerinde iyileştirme çalışmaları yapılıyor." dedi.

Jandarma ekiplerince güvenlik tedbirleri alınacak yolda araçların kontrollü geçişinin sağlanacağını bildiren Baruş, şunları kaydetti:

"Buradan geçecek araçlara uyarılarda bulunularak kontrollü şekilde geçmeleri sağlanacak. Tüm sürücülerden ricamız, bu mevkiden giderken dikkatli olmaları, kontrollü, yavaş bir şekilde geçmeleri, buradaki trafik işaretlemelerine uymaları... Dikkatli olmak lazım. İşaretlemelere dikkat etmek lazım. Ekiplerimiz yolun heyelan durumunu takip edecek. Yukarıdan herhangi bir malzeme gelip gelmediğini sık sık kontrol ederek kontrollü geçişi sağlayacağız. Olumsuz bir şey olursa tekrar yolun trafiğe kapanması gündeme gelebilir. Şu anda Karayolları 10. Bölge Müdürlüğümüzün verdiği bilgilere göre, yukarıdan bir malzeme gelişi beklenmiyor. Yol kontrollü olarak trafiğe açılacak. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. İnşallah bir daha böyle afetler yaşanmaz."