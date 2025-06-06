Gümüşhane'deki Kalelere Ulaşım Kolaylaşıyor

Gümüşhane'deki Kalelere Ulaşım Kolaylaşıyor
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Gümüşhane'deki Kov, Keçikaya ve Canca kalelerinin bulunduğu bölgeye ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yol çalışmaları sürüyor. İl Genel Meclis Başkanı Eşref Balki, çalışmaların bölge turizmine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Gümüşhane'deki tarihi Kov, Keçikaya ve Canca kalelerinin bulunduğu bölgeye ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yol çalışması yapılıyor.

İl Genel Meclis Başkanı Eşref Balki, gazetecilere, İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen asfaltlama çalışmalarının bölge turizmine katkı sağlayacağını söyledi.

Yol yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Balki, "İlimizin tarihi ve kültürel mirası arasında yer alan Kov Kalesi, Keçikaya Kalesi ve Canca Kalesi'nde yol yapım çalışmaları yürütüyoruz. Kov ve Keçikaya kalelerinde yol yapımını tamamlamak üzereyiz. Canca Kalesi'nde ise çalışmalarımızı bir hafta içinde bitirmeyi planlıyoruz." dedi.

Kalelerin, yol yapımının tamamlanması ve diğer eksiklerin giderilmesinin ardından Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonları arasında yer alacağına inandığını vurgulayan Balki, şunları kaydetti:

"Kalelerimizin ikisinde daha önce restorasyon çalışmaları yapıldı. Her biri oldukça görkemli tarihi yapılar. Yol yapım çalışmaları tamamlandıktan sonra halkımızın ve ziyaretçilerin kalelere ulaşımı daha rahat olacak. Herkesi bu kadim ve güzel kaleleri görmeye davet ediyorum. Kalelerimizde restorasyon ve tesisleşme bakımından çok ciddi yatırımlar yapıldı. Bu yatırımlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Osman Yetim - Güncel
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