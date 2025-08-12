Gümüşhane'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Günyüzü köyünün Sazlıbük mevkisinde çıkan yangına, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu.

Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat, AA muhabirine, ekiplerin yangını söndürmek için 10 araçla müdahalede bulunduğunu söyledi.

Bölgede rüzgarın etkili olduğunu belirten Kanat, ekiplerin yangını söndürmek için yoğun şekilde çalıştıklarını kaydetti.

Yangın 15 hektarda etkili oldu

Vali Aydın Baruş, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Baruş, AA muhabirine, Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 arasöz, 6 itfaiye aracı, 3 tanker ve 10 iş makinesi ile 100 personelin yangına müdahale ettiğini söyledi.

Yangının, bir fındık bahçesinde otların tutuşması sonucu başladığını belirten Baruş, "Vatandaşın fındık bahçesinde çalışırken çay yapmak amacıyla yakmış olduğu ateşten kaynaklandığı tahmin ediliyor. Şu anda jandarma tarafından gözaltına alındı. Daha sonra olayın ayrıntıları, yangının çıkış nedeni ortaya çıkacaktır." dedi.

Arazinin sarp olması nedeniyle yangının yayıldığına işaret eden Baruş, ekiplerin 15 hektarda yangınla mücadele ettiğini vurguladı.

Baruş, yangın meydana gelen arazinin büyük bölümünün fındık bahçesi olduğuna dikkati çekerek, "Arada tutuşan otlar, yangının yayılmasına sebebiyet verdi. Vatandaşlarımızın da katkısıyla yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Çok şükür ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı çünkü çok sarp bir araziydi. Uzun bir süre soğutma çalışmaları devam edecek." diye konuştu.