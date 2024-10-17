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Gümüşhane'de Yakıtı Bitip İten Arkadaşlara Kamyonet Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Gümüşhane'de Yakıtı Bitip İten Arkadaşlara Kamyonet Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, yakıtı biten otomobili iten dört arkadaşa arka planda gelen bir kamyonetin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Kazada ölen Emin Demir'in askerden dönerken kaza geçirdiği öğrenildi.

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde yakıtı biten otomobili iten 4 arkadaşa, arkadan gelen kamyonetin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada ölen Emin Demir'in (26), askerden köyünde dönerken kaza geçirdiği öğrenildi.

Kaza, gece saatlerinde Torul Tüneli çıkışında meydana geldi. Trabzon'dan Gümüşhane istikametine ilerleyen 41 PT 142 plakalı otomobilin tünel çıkışında yakıtı bitti. Yakıtı biten araçtaki 4 kişi, otomobili akaryakıt istasyonuna iterek ilerletmeye çalışırken, aynı yönde ilerleyen Mert Hakan K. yönetimindeki 29 AAJ 221 plakalı kamyonet, otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil ile kamyonet arasında kalan Osman Pekin (26), Rıfkı Can Bal (21), Hasan Soner Palancı (22) ile Emin Demir yaralanırken, kamyonet sürücüsü kaza yerinde kaçarak uzaklaştı. Kazayı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Emir Demir, tedaviye alındığı Torul Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, polis ekipleri kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

ASKERDEN DÖNÜYORMUŞ

Meydana gelen kazada hayatını kaybeden Emir Demir'in askerden köyünde dönerken kaza geçirdiği öğrenildi. Demir için Torul ilçesi Tokçam köyünde cenaze töreni düzenlendi. Emir Demir, köyünde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

SON I ORTAYA ÇIKTI

Kazada hayatını kaybeden Emir Demir'den geriye ise aynı kazada ağır yaralanan Osman Pekin ile sadece birkaç saat önce çekildiği fotoğraf kaldı. Emin Demir'in, arkadaşı ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında, 'Sonunda geldi benim ki' notu ile paylaştığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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