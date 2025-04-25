Gümüşhane'de UMKE Acil Müdahale Tatbikatı Gerçekleştirildi

Gümüşhane'de "UMKE Acil Müdahale Ünitesi Kurulumu, İşletilmesi Eğitim ve Tatbikatı" düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünce Köse ilçesindeki tabiat parkında düzenlenen tatbikata, 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri katıldı.

Ekipler, senaryo gereği, Erzincan'da 6,3 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen ilçedeki yıkılan binada arama kurtarma çalışması yaptı.

Enkazdan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Acil Müdahale Ünitesi'ne taşındı.

Gümüşhane Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Emre Karataş, tatbikatın 17 personelin katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Depremin Türkiye'nin gerçeği olduğuna işaret eden Karataş, kurum olarak tüm afetlere hazır olabilmek için periyodik aralıklarla tatbikatlar yaptıklarını kaydetti.

Karataş, 2 gün süren etiğimin tatbikatla tamamlandığını belirtti.