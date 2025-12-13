Haberler

Gümüşhane'de otomobil, bariyerlere çarpıp ters döndü: 2'si çocuk 5 yaralı

Gümüşhane'nin Tekke beldesi çıkışında meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere çarparak ters döndü. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GÜMÜŞHANE'nin Tekke beldesi çıkışında bariyerlere çarparak ters dönen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi, yaralandı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Erzurum- Gümüşhane kara yolunun Tekke Beldesi çıkışında meydana geldi. Erzurum istikametinden Trabzon istikametine giden Ercan G. (43) yönetimindeki 25 ACG 193 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp, geçtiği karşı şeritteki bariyerlere çarparak ters döndü. Kazada araçta bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan sürücü Ercan G. (43) ve beraberindeki Ebru G. (30), Sevgi K. (60), Elçin G. (7) ve Egemen G. (2) ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
